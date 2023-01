Ex giocatore NBA diventa campione di quiz televisivi

Negli Stati Uniti sono nati sia il basket sia i quiz a premi televisivi.

Due mondi che riguardano entrambi da vicino Jared Jeffries. All-American nel 2000, due anni di college a Indiana, poi una ultradecennale carriera NBA fra Washington, New York, Houston e Portland dal 2002 al 2013.

A soli 32 anni Jeffries ha smesso di giocare, entrando nel fronte office dei Denver Nuggets con ruoli di scouting. Dopodiché lo sbarco nel mondo degli eSports, con un ruolo dirigenziale nell’azienda fondata da un altro ex NBA come Rick Fox.

Jeffries, però, si diletta con ottimi risultati anche nei quiz televisivi. Qualche giorno fa ha partecipato a “Ok, il prezzo è giusto”, intramontabile trasmissione che negli USA spopola da 50 anni e ha avuto successo anche nella versione italiana.

Jeffries ha vinto un’automobile, una Toyota, indovinandone il valore esatto di 22376 dollari. In particolare ha trionfato nel gioco One Away, nel quale viene mostrato il prezzo sbagliato di un oggetto con tutte le cifre che compongono il prezzo che differiscono di uno rispetto a quelle corrette.

Fonte: Sky Sport