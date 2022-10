I training camp NBA sono iniziati e Facundo Campazzo non ha ancora trovato una squadra, dopo la scadenza del contratto con i Denver Nuggets.

Per questo motivo il playmaker argentino potrebbe tornare a giocare in Europa, dopo due stagioni in NBA. In pole position c’è il Real Madrid, squadra che Campazzo lasciò due anni fa pagando (a rate) un corposo buyout.

Il punto però è che anche le big di EuroLega hanno già formato i rispettivi roster e l’aggiunta di un elemento come Campazzo comporterebbe l’esborso di un extra budget che non tutte hanno a disposizione.

Tra le società disposte a investire, però, sembra esserci il Partizan Belgrado, deciso a ripresentarsi in grande stile nella massima competizione del Vecchio Continente. I serbi, dopo aver preso Ioannis Papapetrou, vorrebbe fare un altro regalo a Zeljko Obradovic e avrebbero già presentato la loro offerta annuale a Campazzo.

L’argentino al momento non ha ancora preso una decisione e sta vagliando le varie possibilità sul piatto.

