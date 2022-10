Wembanyama vs Herderson: il futuro NBA si confronta e si stuzzica a distanza

Victor Wembanyama è il talento più atteso del basket mondiale, già proiettato verso la prima scelta assoluto del prossimo Draft. Il classe 2004 si trova al momento negli Stati Uniti con la sua squadra, il Paris Levallois che affronterà in amichevole gli Ignite, la formazione di G-League che viene imbottita dei talenti in procinto di approdare in NBA.

Per gli Ignite gioca anche Scoot Henderson, l’unico giocatore che ha qualche minima chance di togliere a Wembanyama la palma di scelta #1. Una possibilità che in realtà il talento francese non sta contemplando, sicuro di essere selezionato per primo al prossimo Draft: “E’ un grandissimo giocatore – ha detto del rivale -, se io non fossi mai nato probabilmente sarebbe stato la prima scelta assoluta”.

Una frecciatina non tanto velata da parte del giocatore transalpino che dimostra già di avere grande sicurezza nei suoi mezzi. Henderson proverà a smentirlo nelle due sfide in programma a Las Vegas nelle prossime ore.

Foto: FIBA