Final Eight 2026

Final Eight 2026, chi ha vinto MVP e miglior assistman?

Alessandro SaracenoLascia un Commento su Final Eight 2026, chi ha vinto MVP e miglior assistman?

La Frecciarossa Final Eight 2026 non ha soltanto incoronato una squadra campione, ma ha anche premiato i protagonisti assoluti della manifestazione.

Sul parquet della Inalpi Arena sono stati assegnati i riconoscimenti individuali che hanno celebrato talento, leadership e continuità: Armoni Brooks è stato nominato MVP del torneo, mentre Prentiss Hubb ha conquistato il titolo di miglior assistman.

Armoni Brooks MVP della Final Eight 2026

È Armoni Brooks il volto simbolo della Final Eight. L’esterno dell’Olimpia Milano ha messo la firma sulla finale e sull’intero percorso meneghino con prestazioni di altissimo livello su entrambi i lati del campo.

Brooks ha saputo alternare capacità realizzativa, leadership nei momenti chiave e intensità difensiva. In finale, i suoi punti nel quarto periodo hanno spaccato l’equilibrio, dando a Milano l’inerzia decisiva per chiudere i conti. Ma il premio di MVP nasce da un torneo giocato sempre sopra le righe: continuità al tiro, personalità nei possessi caldi e una presenza costante nelle azioni decisive.

Un riconoscimento meritato per un giocatore capace di prendersi responsabilità e trascinare i compagni nei momenti più delicati della competizione.

Prentiss Hubb miglior assistman: regia e visione di gioco

Se Brooks è stato il finalizzatore e il leader emotivo, Prentiss Hubb è stato il cervello e il motore creativo. Il playmaker della Derthona Basket ha conquistato il premio di miglior assistman della manifestazione grazie alla sua straordinaria visione di gioco.

Hubb ha guidato l’attacco piemontese con lucidità e inventiva, distribuendo palloni preziosi ai compagni e mantenendo alto il ritmo della squadra anche nei momenti di difficoltà. Le sue letture sui pick and roll, la capacità di trovare tiratori sugli scarichi e di innescare i lunghi nel pitturato hanno fatto la differenza per Tortona lungo tutto il torneo.

Il riconoscimento individuale premia non solo i numeri, ma anche l’impatto complessivo sul gioco: Hubb è stato il regista che ha dato identità e fluidità alla manovra offensiva della Bertram.

Final Eight 2026: talento e spettacolo premiati

I premi individuali della Frecciarossa Final Eight 2026 raccontano due storie diverse ma complementari: da una parte l’esplosività e la capacità di incidere di Armoni Brooks, dall’altra la regia illuminata di Prentiss Hubb.

Due interpreti differenti dello stesso spettacolo, capaci di lasciare un segno profondo sulla competizione e di accendere l’entusiasmo del pubblico torinese. La Final Eight si chiude così non solo con un trofeo di squadra, ma con due volti simbolo che hanno esaltato il basket italiano e firmato, ognuno a modo proprio, una settimana da protagonisti assoluti.

