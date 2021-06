Finale Playoff A2, Torino schianta Tortona ed è a un passo dalla promozione

Bertram Tortona – Reale Mutua Torino 56-86

(18-32, 16-19, 15-20, 7-15)

La Reale Mutua Torino si riprende il fattore campo nella finale playoff di A2. I torinesi passano nettamente sul campo di Tortona e si portano avanti 2-1 nella serie.

Successo nettissimo per Torino, guidata da Pinkins e Clark come top scorer e dal trio italiano Diop, Cappelletti, Alibegovic a quota 11. Niente da fare per Tortona che subisce una nettissima sconfitta che rischia di avere anche grossi contraccolpi psicologici.

Fra tre giorni, di nuovo a Voghera, la gara 4 che potrebbe già essere decisiva. Torino cercherà di ottenere il pass per l’A1, Tortona proverà a rimandare il verdetto.

TABELLINI

Bertram Tortona: Jalen Cannon 17 (6/6, 0/0), Bruno Mascolo 11 (3/4, 0/2), Jamarr Sanders 8 (3/6, 0/4), Lorenzo D’ercole 7 (0/1, 2/5), Agustin Fabi 5 (0/2, 1/3), Riccardo Tavernelli 5 (1/4, 1/4), Luca Severini 3 (0/0, 1/4), Lorenzo Ambrosin 0 (0/1, 0/5), Giulio Gazzotti 0 (0/0, 0/1), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 25 4 + 21 (Jamarr Sanders 7) – Assist: 8 (Jamarr Sanders 3)

Reale Mutua Torino: Kruize Pinkins 21 (7/9, 2/3), Jason Clark 16 (2/4, 4/6), Ousmane Diop 11 (4/5, 0/3), Alessandro Cappelletti 11 (1/1, 2/6), Mirza Alibegovic 11 (3/8, 1/5), Luca Campani 6 (1/5, 1/1), Lorenzo Penna 3 (0/1, 1/1), Franko Bushati 3 (0/1, 1/4), Daniele Toscano 2 (1/1, 0/1), Giordano Pagani 2 (1/3, 0/0), Alessandro Origlia 0 (0/0, 0/0), Matteo Ferro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 44 16 + 28 (Kruize Pinkins 9) – Assist: 21 (Alessandro Cappelletti 9)

BOXSCORE COMPLETO