Il commovente saluto di Dinos Mitoglou al Panathinaikos, ora l’Olimpia Milano

Dinos Mitoglou è ormai un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano, si attende solamente l’ufficialità.

A confermarlo anche un post pubblicato dal greco su Instagram, dove ha saluto calorosamente il Panathinaikos.

Non piangere perché è finita, sorridi perché è successo. Si chiude un cerchio, forse il più importante della mia vita, il primo da professionista. Anni ricchi di emozioni, ricordi, momenti facili e difficili, sono grato per tutto ciò che ho vinto e imparato. In questi quattro anni sono diventato un giocatore vero di fianco a miti dello sport mondiale come Albertis e Diamantidis. Grazie allo staff con cui ho lavorato e i compagni con cui ho convissuto momenti, esperienze, amicizie e consigli. Grazie ai tifosi del Pana per l’amore e il sostengo ma anche al signor Giannakopoulos che ha creduto in me, portandomi qui e supportandomi sempre.