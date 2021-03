Fine della corsa per Reggio Emilia: alle Final Four di Europe Cup ci va Oradea

UNAHOTELS REGGIO EMILIA 64 – CSM CSU ORADEA 71

(18-21; 16-16; 12-15; 18-19)

Reggio Emilia ko nei quarti di finale di Europe Cup contro l’Oradea, squadra padrona di casa della “bolla” dove si sono giocate le gare di qualificazione alle Final Four. Finisce così l’avventura europea della UnaHotels, annichilita dal 50% al tiro dall’arco dei romeni e ancora lontana dalla forma migliore, nonostante i leggeri miglioramenti che Caja ha già portato.

In avvio l’Oradea prova ad allungare subito con le triple di Zekovic e Nicolescu, risponde Koponen che tiene lì gli italiani (18-21 per i romeni alla prima pausa). L’equilibrio regna sovrano nel secondo periodo, chiuso sul +3 dai locali che provano di nuovo ad allungare con Markovic a metà terzo periodo. Si segna pochissimo e il +9 Oradea sembra già molto pesante, arriva però la risposta reggiana con un break di 10-0, anche se i padroni di casa restano avanti di 6 all’ultimo riposo. Johnson e Lemar trascinano Reggio Emilia al -2 con più di 7′ da giocare, poi tanti minuti di tensione e pochi canestri, con i centri dall’arco di Holt e Green che valgono i due possessi di vantaggio per Oradea. Koponen prova a replicare ma Broussard firma l’allungo decisivo. Taylor prova a riaccendere la speranza con quattro punti di seguito ma la UnaHotels, di fatto, non può neanche affidarsi al fallo sistematico, essendo entrata nell’ultimo minuto senza aver speso nessuna penalità.

REGGIO EMILIA: Lemar 10, Koponen 11, Candi 4, Baldi Rossi 4, Taylor 16, Giannini, Elegar 12, Sims 1, Johnson 2, Bonacini, Diouf, Kyzlink 2. Coach: Caja.

ORADEA: Holt12, Broussard 9, Watson 6, Fometescu, Valeika 6, Cret, Veskan, Green 15, Nicolescu 5, Baciu, Zekovic 11, Markovic 7. Coach: Achim.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Lemar 10, Koponen 11, Candi 4, Baldi Rossi 4, Taylor 16, Giannini, Elegar 12, Sims 1, Johnson 2, Bonacini, Diouf, Kyzlink 2. Allenatore: Caja.

CSM CSU ORADEA: Holt12, Broussard 9, Watson 6, Fometescu, Valeika 6, Cret, Veskan, Green 15, Nicolescu 5, Baciu, Zekovic 11, Markovic 7. Allenatore: Achim

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.