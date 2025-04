Florida campione NCAA 2025: vincono il titolo con una rimonta EPICA contro Houston

Il college basketball ha incoronato i suoi nuovi re. I Florida Gators sono i campioni NCAA 2025, grazie a una straordinaria vittoria in rimonta per 65-63 contro Houston nella finalissima del torneo. Per la squadra guidata da Todd Golden, si tratta del primo titolo dal lontano 2007 e di una corsa trionfale che resterà nella storia del basket collegiale.

Una vittoria di cuore: Florida rimonta per la quarta volta nel torneo NCAA 2025

I Gators hanno dimostrato ancora una volta di essere la squadra del momento quando si parla di rimonte. Per la quarta volta nel torneo NCAA 2025, Florida è riuscita a ribaltare la partita nella ripresa, dimostrando carattere, intensità difensiva e sangue freddo nei momenti decisivi.

Dopo un primo tempo fisico e combattuto, chiuso in svantaggio 31-28, Florida si è ritrovata sotto di 11 punti nella ripresa (45-34) per mano di un brillante Cryer, autore di 19 punti per Houston. Ma proprio quando sembrava che il titolo stesse per sfuggire, i Gators hanno alzato il livello della loro difesa e hanno trovato energia nei canestri di Thomas Haugh e Walter Clayton Jr., che hanno firmato due giochi da tre punti fondamentali.

Walter Clayton Jr. MVP, ma è la squadra la vera protagonista

Nonostante un primo tempo da dimenticare — 0 punti nei primi 20 minuti — Walter Clayton Jr. si è acceso nei momenti finali, chiudendo con 11 punti, 7 assist e il premio di Most Outstanding Player (MOP) delle Final Four.

Decisivo anche Will Richard, top scorer di Florida con 18 punti, autore di una delle giocate chiave negli ultimi secondi: uno strip difensivo che ha impedito a Houston di tentare il tiro del pareggio. Alijah Martin, con due liberi glaciale nel finale, ha messo la firma sul sorpasso decisivo (64-63).

Il possesso finale: la palla persa che ha deciso il titolo NCAA

Houston ha avuto la possibilità di vincere o pareggiare nell’ultimo possesso, ma Emanuel Sharp ha esitato, mettendo palla a terra senza concludere. Il cronometro si è esaurito mentre Alex Condon si lanciava a terra per recuperare la palla vagante, chiudendo definitivamente il sipario su una finale intensa e spettacolare.

Una cavalcata memorabile: Florida rimonta anche UConn, Texas Tech e Auburn

Questa vittoria corona una cavalcata indimenticabile dei Gators nel torneo NCAA 2025: in rimonta contro UConn nei sedicesimi grazie a una prestazione super di Clayton, poi ancora contro Texas Tech nell’Elite Eight e infine contro Auburn in semifinale, recuperando da -8.

Il ritorno sul tetto del college basketball

Con questa vittoria, i Florida Gators tornano sul tetto del college basketball dopo 18 anni, confermandosi come la squadra più resiliente del torneo NCAA 2025. Nonostante le difficoltà iniziali, i problemi di palle perse e una partenza lenta di alcune stelle, il collettivo ha fatto la differenza.

