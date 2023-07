Fontecchio commenta il forfait di Banchero: “Tranquilli, non ci perdiamo nulla”

Simone Fontecchio si prepara ai Mondiali con la maglia dell’Italbasket.

Il leader azzurro ha proiettato l’Italia verso il podio e nella stessa intervista a Tuttosport ha parlato anche dell’affaire Banchero. Il rookie dell’anno in NBA ha deciso di giocare per gli Stati Uniti ma Fontecchio non è preoccupato e sottolinea l’importanza delle motivazioni nel difendere la maglia della Nazionale.

Non ci perdiamo niente. Chi gioca in Nazionale deve volerlo fortemente, deve essere consapevole di cosa significa la maglia azzurra, una responsabilità e un onore. Ci sono giocatori che darebbero qualsiasi cosa per indossarla, su di loro e su tutto il gruppo io sono molto fiducioso. Negli ultimi due anni abbiamo dimostrato “qualcosina”. La vicenda Banchero l’ho sempre seguita con distacco, non dico che sapevo che sarebbe finita così ma lo immaginavo.

Foto: FIBA