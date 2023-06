Il sogno Azzurro finisce: PAOLO BANCHERO giocherà il MONDIALE con TEAM USA

Niente da fare per l’Italbasket: Paolo Banchero ha deciso che giocherà con Team USA il Mondiale 2023, come riportato da Shams Charania via Joe Vardon di The Athletic:

“Paolo Banchero degli Orlando Magic – Rookie of the Year NBA – si è impegnato a giocare per la squadra nazionale americana di Team USA alla Coppa del Mondo FIBA ​​​​nelle Filippine questa estate”.

Orlando’s Paolo Banchero – the NBA’s Rookie of the Year – has committed to play for Team USA’s national team at the FIBA World Cup in the Philippines this summer, sources tell me and @joevardon. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2023

Diciamo che non siamo stupiti perché da diversi mesi si era capita la volontà di Banchero di giocare con Team USA ma non ci immaginavamo che avrebbe dato l’annuncio pochi giorni dopo il suo arrivo per la prima volta in Italia. In fondo questi suoi giorni tra la Liguria e Milano ci avevano fatto un minimo sperare.

Ecco che quindi Paolo Banchero è da oggi a tutti gli effetti un avversario dell’Italia, quando nel 2020 sembrava sicuro avrebbe scelto la nostra Nazionale, con tanto di convocazione da parte di Meo Sacchetti. Se non ci fosse stato il Covid, sicuramente avrebbe vestito la maglia Azzurra, ma questa resterà per sempre una sliding door incredibile del nostro basket.

In bocca al lupo per tutto Paolo e… ci dispiace che da loro sarai uno dei tanti.

