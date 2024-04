Fortitudo, GIGANTESCA LAVATA DI CAPO di coach Caja ai suoi giocatori

Attilio Caja furibondo in conferenza stampa dopo la sconfitta interna della Fortitudo Bologna contro Treviglio.

Nel recupero della terza giornata della fase a orologio i lombardi hanno vinto 78-82 al PalaDozza. Seconda sconfitta consecutiva per la Effe, nel post gara esplode la rabbia di coach Caja che critica fortemente la sua squadra.

Non siamo stati costanti, non abbiamo trovato alternative ad Aradori. Treviglio ha giocato con più attenzione e determinazione, cose che noi abbiamo perso. Non siamo concentrati, chi entra dalla panchina si dimentica di marcare i loro tiratori e li lascia liberi, li abbiamo fatti rientrare da -10 perché dormivamo. Siamo distratti e presuntuosi, anche in allenamento facciamo male e questo si rivede nelle partite. Ci sono state dormite difensive notevoli anche su diverse palle vaganti, poi non si può tirare i liberi con il 56% in A2. Cose che accadono tutti i giorni in palestra, Giuri (nuovo acquisto, ndc) è stato fra i migliori, altri scandalosi nel loro atteggiamento difensivo.