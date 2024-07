Le curiosità olimpiche: record di giocatori NBA, porta bandiera, il più alto e il più basso, giovani e “anziani”

Quelle che stanno per iniziare saranno Olimpiadi storiche per il basket.

Nei roster delle squadre maschili ci saranno ben 50 giocatori NBA, uno in più della precedente edizione. Ogni squadra presente ne avrà almeno uno nella sua rosa.

Tre di loro saranno porta bandiera per i rispettivi Paesi: Giannis Antetokounmpo la Grecia, LeBron James per gli Stato Uniti e Dennis Schröder per la Germania. A Parigi ci saranno sei ex MVP della regular season NBA (Antetokounmpo, Curry, Durant Embiid, James e Jokić) e quattro della WNBA (l’australiana Lauren Jackson e le americane Breanna Stewart, Diana Taurasi e A’ja Wilson. 13 partecipanti alle Olimpiadi hanno già vinto il titolo NBA, 16 giocatrici si sono portate a casa l’anello in campo femminile. Gli atleti con partecipazioni all’All Star Game sono 15, 20 invece le donne.

QUI l’elenco di tutti i giocatori NBA presenti alle Olimpiadi.

Per quanto riguarda le curiosità di carattere anagrafico, ci sono ben 23 anni di differenza fra il giocatore più anziano (Marcelinho Huertas, 41 anni) e il più giovane, il sudanese Khaman Maluach (segnatevi questo nome) che non è ancora maggiorenne, dato che compirà 18 anni a settembre. La top ten dei vecchietti è monopolizzata da USA (James, Curry, Durant), Spagna (Rudy, e Llull), Australia (Ingles e Mills), e Francia (De Colo e Batum).

Il giocatore più alto delle Olimpiadi è il padrone di casa Victor Wembanyama (quarto più giovane, nato nel 2004 come il connazionale Coulibaly e il giapponese Akira Jacobs) con i suo 222 cm. I due più piccoli vengono entrambi dal Giappone: Yuki Togashi (167 cm) e Yuki Kawamura (172). Sotto il metro e ottanta anche Yago Do Santos del Brasile e un altro transalpino, Andrew Albicy. Il Porto Rico ha ben tre atleti in questa top ten (Howard, Alvarado e Waters).