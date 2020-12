Frank Kaminsky non ha convinto i Sacramento Kings, può arrivare in Europa?

I Sacramento Kings hanno deciso di tagliare Frank Kaminsky, dopo averlo valutato nel corso della pre-season. Il prodotto di Wisconsin, lasciato libero dai Phoenix Suns nel corso della off-season, aveva firmato un contratto annuale non garantito con i Kings che hanno deciso di lasciarlo andare prima dell’avvio ufficiale della stagione.

The Sacramento Kings are releasing F/C Frank Kaminsky, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 19, 2020

Una preseason con 5 punti di media e il 25% dall’arco non è stata un buon viatico per Kaminsky che ora si rimetterà sul mercato NBA. In realtà per lui ci sarebbe la proposta del Fenerbahce, tornato alla carica dopo aver già tentato nelle scorse settimane di portarlo in Turchia. Per ora la priorità di Kaminsky resta la permanenza negli Stati Uniti ma la proposta del team di Istanbul potrebbe tornare presto in auge.

fenerbahçe beko birkaç hafta önce frank kaminsky’yle görüşmüş ancak oyuncu sacramento’dan teklif alınca NBA’de kalmayı tercih etmişti. taraflar tekrar masaya oturacaktır. https://t.co/9LwXjt2HQd — Ugur Ozan Sulak (@ugurozan) December 19, 2020

