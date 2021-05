Frantz Massenat saluta Pesaro, chiuderà la stagione in Spagna

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver rescisso consensualmente il contratto annuale con Frantz Massenat che chiuderà la stagione al Saski Baskonia partecipando alla fase finale del torneo 2020/2021 di Liga ACB e ai playoff del campionato spagnolo. La società biancorossa ringrazia Frantz per la grande professionalità dimostrata nel corso di quest’annata trascorsa a Pesaro e gli augura un grande in bocca al lupo per la parte conclusiva della stagione.

🚨 ¡FICHAJE! 🚨 TD Systems Baskonia refuerza su línea exterior con 𝗙𝗿𝗮𝗻𝘁𝘇 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝗮𝘁 Welcome @iDream_Frantz! #GoazenBaskonia 🔵🔴 — TD Systems Baskonia (@Baskonia) May 11, 2021

Ufficio Stampa Vuelle Pesaro

Foto: Victoria Libertas Pesaro – Luca Toni

