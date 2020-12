Danilo Gallinari ha illustrato le motivazioni che l’hanno spinto ad accettare l’offerta degli Atlanta Hawks, rivelando che nessuna squadra da titolo si è realmente fatta avanti per lui. Il giocatore italiano, inoltre, ha parlato delle possibilità di vederlo in campo nel Preolimpico di Belgrado con la maglia azzurra.

Atlanta era la miglior scelta possibile per me: una franchigia seria con un ottimo management, un allenatore preparato e idee chiare. Hanno costruito un roster con molto potenziale, ho scelto gli Hawks per il progetto tecnico, il contratto che mi hanno offerto e l’entusiasmo dimostrato nei miei confronti. Perché non sono andato in una contender? Non c’è mai stata realmente questa possibilità: tante chiacchiere ma pochissimi fatti. Ad esempio è stato detto che D’Antoni mi voleva ai Nets ma non è vero, in realtà non ci sentiamo da un bel po’ di tempo. Il Preolimpico? A volte noi giocatori siamo costretti a fare scelte che non ci piacciono: dipenderà dalla data e dalla stagione NBA, se dovessimo avanzare nei playoff dubito di riuscire ad esserci.