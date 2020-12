Orzinuovi è una macchina da fuori, Treviglio viene sconfitta nettamente

ORZINUOVI – TREVIGLIO 108-97

(31-22; 25-28; 30-26; 22-21)

In una gara dove le difese non sono state particolarmente attive, l’Agribertocchi Orzinuovi batte la BCC Treviglio grazie a una prestazione magistrale soprattutto da fuori (17/28), con Miles e Mastellari assoluti cecchini e trascinatori per i padroni di casa (che perdono Martini per un brutto infortunio al ginocchio). Treviglio è apparsa scarica in difesa, e poco concentrata a riaprire la gara nei momenti cruciali, dove i soli Sarto e Nikolic non sono bastati, pagando la serata non ottimale di Frazier nonostante i 20 a referto. Orzi ottiene così un’altra bella vittoria, Treviglio dopo il successo su Torino fa un brusco stop.

Orzi parte forte con Miles e Martini, Treviglio colleziona subito 2 perse banali e i padroni di casa volano sul 13-5 grazie a un contropiede di Hollis che porta Cagnardi al minuto. 4 punti di Borra fan respirare la BCC, ma Orzi è padrona del campo e un 9-0 di parziale allunga il vantaggio degli orceani sul +13; Nikolic trova un paio di canestri belli per Treviglio, Miles infila un tap-in che vale il 31-22 con cui termina la prima frazione di gioco. Frazier accorcia subito sul meno 7, poi Martini esce per un brutto infortunio ma Orzi non demorde e la bomba di Mastellari allunga nuovamente sul 37-28, e Miles poco dopo lo imita per riportare avanti di 13 la AgriBertocchi. BCC stavolta che esce bene dal timeout, un gioco da 4 di Sarto e un antisportivo su Frazier producono un 9-0 di parziale per il 39-43, che obbliga Corbani al minuto stavolta. E Orzi non sbaglia, 8-0 immediata con Rupil da fuori e Miles in contropiede e allungo ancora sul +12, il finale perè è di Treviglio con Reati prima e un incredibile tripla da 25 metri di Nikolic sulla sirena che accorcia sul 50-56. Borra accorcia nuovamente sul meno 4, ma Orzi spara un altro 8-0 di parziale con Miles e Mastellari per il 70-58; scambio di bombe tra Sarto e Mastellari, Orzi mantiene comunque il controllo ma la BCC ha uno strappo con Bogliardi per riportarsi sotto di 6, e puntualmente i padroni di casa con Spanghero e Rupil colpiscono da fuori per l’86-74 che ridà uno strappo al match importante. Nikolic appoggia due punti per chiudere sul 76-86 al 30′; Orzi prosegue il suo dominio, Zilli domina nel pitturato a inizio ultimo periodo e allunga sul +16 spezzando le gambe agli orobici, poi Treviglio col solito Sarto prova un piccolo tentativo di rimonta per l’84-97 con Corbani che vuol parlarci su. E ancora una volta Orzi non sbaglia, la coppia Mastellari-Miles infila altre due bombe, +19 Orzi e gara virtualmente conclusa. Il finale serve a sistemare i tabellini con Orzi che vince 108-97.

ORZINUOVI: Rupil 9, Miles 32, Mastellari 26, Cassar, Guerra, Galmarini 4, Martini, 6 Tillander, Zilli 12, Spanghero 10, Hollis 9

TREVIGLIO: D’almeida 5, Sarto 17, Nikolic 21, Reati 19, Bogliardi 4, Manenti, Frazier 21, Taddeo, Borra 10

