Già finita l’avventura di Maurizio Buscaglia con l’Hapoel Holon

L’esperienza in Israele di Maurizio Buscaglia con l’Hapoel Holon è già terminata.

Il club israeliano ha annunciato l’esonero del coach italiano dopo la sconfitta 72-73 nell’andata del play-in di Champions League con il Besiktas.

Nella regular season della BCL l’Hapoel aveva fatto registrare un record di 4-2, valido per il secondo posto nel Girone G. In Winner League, invece, Holon è terza con 8 vittorie e 5 sconfitte. Rendimento ritenuto insufficiente dalla dirigenza che ha scelto di cambiare guida tecnica in vista del ritorno in Turchia, la prossima settimana. Potrebbero aver pesato le contestazioni di decine di tifosi che dopo il ko in Champions hanno chiesto a gran voce le dimissioni del tecnico, radunandosi anche fuori dal palazzetto. Quella del coach non è l’unica testa caduta, visto che il club ha annunciato anche il taglio dell’ala americana Mark Ogden.

Buscaglia chiude male la sua prima esperienza all’estero con un club ma proseguirà nel suo incarico alla guida della nazionale olandese.