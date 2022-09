Gianmarco Pozzecco indica la via: “Continuiamo a sognare”

Gianmarco Pozzecco ha indicato la via all’Italbasket in vista dei quarti di finale con la Francia.

Il Poz, in un’intervista a Sky Sport, ha innanzitutto messo le cose in chiaro riguardo l’arbitraggio che si aspetta essere molto diverso rispetto al match con la Serbia.

Con la Francia mi auguro di avere un atteggiamento diverso, non perché ci sia necessità di un mio cambiamento ma perché vorrei un arbitraggio più equilibrato. Hanno commesso qualche errore come possiamo farne tutti, sono sicuro che nei quarti le cose saranno più equilibrate.

Dopodiché è arrivato il siparietto della carta di credito con Spissu. E infine il Poz ha detto la sua sull’approccio contraddistinto dalla leggerezza che i suoi dovranno avere.

Ora possiamo pensare o non pensare. Abbiamo la Francia, eventualmente la Slovenia e poi eventualmente la Grecia, quindi Gobert, Doncic e Antetokounmpo dopo aver giocato con Jokic. Non dobbiamo pensarci, dobbiamo goderci l’entusiasmo, lo dico dall’inizio, mi prendono per matto e ci sono abituato ma dobbiamo continuare a vivere un sogno.