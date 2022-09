Italia-Francia ad EuroBasket: data, ora e dove vederla

L’Italbasket ha fatto l’impresa ieri sera contro la Serbia, eliminando agli ottavi una delle squadre favorite per la vittoria di EuroBasket. Ai quarti, sempre a Berlino, gli Azzurri affronteranno i cugini della Francia, già incontrati per due volte in amichevole quest’estate. In entrambe le occasioni la vittoria è andata ai francesi, che però in queste prime partite all’Europeo hanno convinto poco e si sono salvati quasi per miracolo contro la Turchia.

La palla a due tra Italia e Francia sarà mercoledì 14 settembre, non al più comodo degli orari: le 17.45. La partita sarà visibile su Sky Sport, oppure in streaming sia su Now TV che su Eleven Sports.

Gli altri accoppiamenti dei quarti saranno Spagna-Finlandia (martedì alle 17.45), Germania-Grecia (martedì alle 20.30) e Slovenia-Polonia (mercoledì alle 20.30).