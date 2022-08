Gianmarco Pozzecco: “Non credo che la mia carriera da allenatore durerà ancora molto”

Gianmarco Pozzecco ha parlato dell’Italbasket in vista degli Europei, al via fra pochi giorni.

Il Poz però prima ha ripercorso una parte della sua carriera da giocatore, svelando alcuni aspetti interessanti del suo carattere.

Ho quasi 50 anni ma cerebralmente sono 18 perciò posso dire di aver appena raggiunto la maturità. Non mi ricordo una vita senza basket, fisicamente non ero portato per questo sport perciò non ho mai avuto aspettative particolari, giocavo per divertirmi senza prendermi troppo sul serio e per fortuna ho iniziato tardi la carriera da professionista. Di cosa vado orgoglioso? Di aver sempre vissuto per far felici gli altri prima di me stesso, di essermi sempre assunto le responsabilità riconoscendo i miei errori e di avere più amici che nemici. O forse ne vedo di meno perché non m’interessa nulla di loro. Non mi pento di nulla ma mi dispiace non aver giocato in NBA, ne avevo le potenzialità.