Gianmarco Pozzecco: “Playmaker europei meglio degli americani”

Il commissario tecnico dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco, ha parlato delle differenze fra i playmaker americani e quelli europei.

Il Poz ha toccato un argomento che conosce benissimo, visti anche i suoi trascorsi da giocatore. L’occasione di questo confronto deriva da un paragone fra Vasilije Micić e Shabazz Napier, alla vigilia della partita di EuroLega fra Efes Istanbul e Olimpia Milano.

Napier ha talento, intelligenze e personalità, doti necessarie per guidare una squadra di un certo livello. La differenza principale con Micic è che è americano, vuol dire avere un’impostazione di gioco differente. Le big di EuroLega hanno sempre avuto grandi play europei, penso a Papaloukas, Diamantisi, Spanoulis, Rodriguez. Gli americano hanno qualcosa in meno perché giocano in modo diverso, è naturale, ad esempio partecipano molto meno quando non hanno la palla in mano. Micic è più fisico e più bravo al ferro. Napier finora non è mai stato attaccato dagli avversari, con due fenomeni come Hines e Melli a guardargli le spalle puoi permetterti un giocatore del genere.