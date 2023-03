Andre Drummond ammette di avere problemi di salute mentale: cancellati tutti i suoi social

Il centro degli Chicago Bulls, Andre Drummond, ha deciso di allontanarsi dai social media, mentre si concentra sulla cura della sua salute mentale.

“Eliminando tutte le mie app social subentrerà il mio Management, cambiando anche il mio numero”, ha detto Andre Drummond in un tweet. “È ora di concentrarmi sulla mia salute mentale. Se anche tu stai lottando con la tua salute mentale, non sei solo 💙 va bene chiedere aiuto”.

Deleting all my social apps my Managment will take over , also changing my number ..

Time to focus on my mental health . If you too are struggling with your mental health, you are not alone 💙 it’s okay to ask for help

— Andre Drummond (@AndreDrummond) March 28, 2023