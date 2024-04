Giannakopoulos di nuovo FURIOSO sui social al termine di Gara-3: “EuroLega, stai guardando?”

Dimitris Giannakopoulos aveva fatto presagire già nelle ore antecedenti alla partita che Gara-3 tra Maccabi Tel-Aviv e Panathinaikos sarebbe stata una partita infuocata: il patron del club greco non ha affatto tradito le aspettative dopo il KO della sua squadra a Belgrado, in campo neutro, in un palazzetto dove erano presenti numerosi tifosi israeliani. Secondo quanto detto da Giannakopoulos ore prima via Instagram, l’ingresso di questi ultimi sarebbe dovuto essere vietato in quanto il Maccabi, mesi prima, aveva promesso che avrebbe giocato a porte chiuse il resto della stagione, come condizione vincolante per rimanere nel torneo nonostante lo scoppio della guerra in Palestina.

Il finale di Gara-3 è stato però discusso, almeno dal lato del Panathinaikos, per via di un paio di decisioni arbitrali. La prima è stata la svista su un piede di Josh Nebo che, dalle immagini, sembra palesemente fuori dal campo a 55” dalla fine.

Ο Nebo 3 φορές βγήκε έξω γαμώ την Ευρωλίγκα σας γαμώ #paobc pic.twitter.com/n83UoEWaux — Nikos ☘️ (@SouthernAth13) April 30, 2024

La seconda invece è stata una palla a due decisa dopo una stoppata di Lessort su Lorenzo Brown a 13” dalla fine: secondo il Pana, il possesso sarebbe dovuto essere biancoverde. Invece la palla contesa è stata vinta da Josh Nebo e il possesso è alla fine risultato decisivo per la vittoria del Maccabi.

Il Panathinaikos ha deciso di inviare una protesta ufficiale all’EuroLega per questi due episodi.

Ma come contorno di questa polemica, in un certo senso formale, c’è la furia di Giannakopoulos sui propri canali social. Nelle proprie storie Instagram il proprietario del Panathinaikos non si è trattenuto, taggando l’EuroLega e chiamando in causa il CEO Dejan Bodiroga e altri alti dirigenti. “L’EuroLega sta guardando? Avete qualcosa da dire su tutto questo?” ha urlato un alteratissimo Giannakopoulos a petto nudo, dopo aver elencato i presunti errori arbitrali nel finale.

לטובת החסומים: מופע הזעם של ינאקופולוס pic.twitter.com/AmDhREgIcz — Sport5 (@sport5il) April 30, 2024

In un’altra storia, Giannakopoulos ha postato il fermo-immagine del piede di Nebo fuori dal campo, chiedendo all’arbitro che era lì vicino: “Cosa stavi guardando? Il suo c**o?”.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos: "Neye bakıyorsun, g*tüne mi?" pic.twitter.com/N77G7lAVG4 — Do Deka (@dodekabasket) April 30, 2024

Lo stesso screen è stato postato anche nel feed da Giannakopoulos, con la caption: “Questa è la devotion dell’EuroLega”, accompagnato da varie emoji che vomitano.

Infine, in un’altra storia Instagram, il greco se l’è presa direttamente con Luka Kardum, uno dei tre arbitri. Giannakopoulos gli ha gridato una frase in croato, la lingua di Kardum, che si potrebbe tradurre semplicemente con “Vaff*****o Kardum!”.