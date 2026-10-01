Mike James, grande apprensione: si teme la rottura del tendine d’Achille

La serata dell’Efes si è conclusa con la sconfitta 77-72 sul campo della Stella Rossa in EuroLega, ma il KO potrebbe non essere la notizia peggiore per i turchi. Durante il match infatti Mike James, arrivato in estate come la nuova superstar della squadra, si è accasciato a terra per un infortunio subito senza alcun contatto. Su un rimbalzo, la star americana ha fatto un passo avanti e si è accasciata a terra tenendosi l’area della caviglia. Non ci sono ancora le diagnosi ufficiali, ma per James si teme seriamente la rottura del tendine d’Achille, un infortunio che lo metterebbe fuorigioco per il resto della stagione e sicuramente ne influenzerebbe gli ultimi anni di carriera, visti gli ormai 36 anni.

A nightmare for Anadolu Efes. It looks like Mike James has suffered a serious injury and may have even ended his season.#eurolague #anadoluefes #kkcz pic.twitter.com/cvT60oguGo — Đorđe Malešević (@DjokiMalesevic) October 1, 2026

Dopo essere rimasto a terra diversi minuti, Mike James è stato portato fuori dal campo in barella, mentre si teneva la testa con le mani in segno di disperazione. L’avventura del miglior marcatore All-Time di EuroLega all’Efes era appena cominciata e faceva ben sperare: con lui, i turchi avevano battuto il Real Madrid solo un paio di giorni fa. James aveva segnato 22 punti contro il Barcellona e 17 punti contro il Real nelle sue prime due partite di EuroLega con la nuova maglia, stasera si è invece dovuto fermare a 11 dopo 22′.