Gianni Petrucci: “Banchero non viene? No problem, abbiamo Pozzecco”

Il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, è intervenuto nel corso dell’evento Il Foglio a San Siro, organizzato dal quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

Nel corso della giornata di interviste e incontri con i protagonisti dello sport italiano (partecipano anche il ministro Abodi e il presidente del Coni Malagò, fra gli altri) presso lo stadio Meazza di Milano, c’è tanto spazio anche per il basket.

Il primo a intervenire in rappresentanza della palla a spicchi è stato proprio Gianni Petrucci. Il presidente della FIP ha parlato del tema più caldo del momento, vale a dire le possibilità sempre più basse di vedere Paolo Banchero in azzurro. Poi ha toccato anche la tematica della maggiore importanza delle nazionali rispetto ai club.

Banchero non giocherà con l’Italia? Nessun problema, abbiamo Pozzecco, un allenatore che sana ogni deficit. Da quando c’è lui tutti vengono in Nazionale con entusiasmo. Siamo noi l’immagine del movimento italiano, le coppe le giocano le singole società che però non mettono in mostra i giocatori italiani. Diventi popolare nel mondo solamente se vinci con la Nazionale, non c’è qualcosa che dà un’emozione più grande. Speriamo di qualificarci per le Olimpiadi 2024. Devo dire comunque che la Lega Basket è in crescita, Gandini ha fatto un ottimo lavoro con la Coppa Italia, quella di quest’anno è stata l’edizione migliore di sempre.