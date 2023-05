Lakers MOLTO PREOCCUPATI dall’infortunio subito da Anthony Davis

I Los Angeles Lakers non potevano aspettarsi niente di meno dai campioni in carica dei Golden State Warriors in Gara 5. Gli Warriors hanno dato il massimo e hanno preso un vantaggio in doppia cifra nel quarto quarto. Tuttavia, la parte più preoccupante della partita per i Lakers è lo stato di infortunio di Anthony Davis, poiché ha dovuto lasciare il match con 7 minuti e 34 ancora sul cronometro della gara dopo aver preso una gomitata da Kevon Looney dritto in faccia.

Con D’Angelo Russell che si dirige verso il tabellone per due punti facili, Looney e Davis si sono dati da fare per la posizione a rimbalzo sotto canestro. Looney ha allungato il braccio nel tentativo di allontanare Davis ma, invece, il lungo degli Warriors ha finito per colpire inavvertitamente Davis in testa, costringendo la stella dei Lakers a uscire dalla contesa.

Anthony Davis took an elbow to the face by Kevon Looney and headed to the Lakers bench 😮pic.twitter.com/DCSyQQmflb — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 11, 2023

Per un po’ Anthony Davis ha sofferto il dolore dell’infortunio sulla panchina dei Lakers mentre lo staff tecnico si occupava della stella infortunata. Ma chiaramente, dolore che Davis stava provando è diventato troppo forte da sopportare e ha deciso di andare negli spogliatoi.

Per aggiungere a questa preoccupazione, Chris Haynes, giornalista della trasmissione di gara-5 di TNT, ha riferito che i Lakers hanno dovuto portare Davis negli spogliatoi su una sedia a rotelle, poiché il lungo 30enne non era in grado di camminare con le proprie forze. Prima di uscire dal match, Davis ha messo a segno 23 punti e nove rimbalzi in 32 minuti.

