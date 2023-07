Gianni Petrucci: “Il mio futuro è alla Salernitana ma prima il Mondiale con l’Italbasket”

Prima intervista da membro del CdA della Salernitana per Gianni Petrucci.

Il presidente della Federbasket ha fatto visita alla squadra granata nel ritiro di Rivisondoli e ha rilasciato una intervista all’ufficio stampa del club. Petrucci ha spiegato cosa si aspetta dalla sua avventura con la Salernitana ma ha parlato anche dell’Italbasket.

Per me è un debutto ufficiale alla Salernitana ma sono ancora presidente del basket, abbiamo un Mondiale importante nelle Filippine, impegno difficile che potrebbe portarci alle Olimpiadi. Il ct Pozzecco vorrebbe conoscere le tecniche di Paulo Sousa, speso che s’incontrino quanto prima. Mi fa piacere fare un’esperienza al fianco del presidente Iervolino, è uno dei personaggi più importanti del nostro Paese, sta investendo con il cuore e con la testa. Entro in punta di piedi, sono l’ultimo arrivato ma ho tanta esperienza, sono stato presidente del CONI per 14 anni, il calcio mi ha dato tanto, anche il basket lo sta facendo ma il mio futuro è nella Salernitana. Iervolino è una delle belle novità dello sport italiano, ha idee innovative, anche riguardo il rapporto con i procuratori.