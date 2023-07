EA7 Milano mercato: quale futuro per Paul Biligha?

Paul Biligha è uno di quelli che hanno vinto 2 Scudetti di fila e da più tempo all’EA7 Milano però ha molto mercato in Italia.

Da quello che abbiamo capito, il centro “bonsai” delle Scarpette Rosse partirebbe dietro a Guglielmo Caruso nelle rotazioni di Ettore Messina e perciò sarebbe il quarto 5 della squadra, il che vorrebbe dire praticamente non vedere mai il campo, nemmeno in campionato. Ed è proprio in questo contesto che potrebbe chiedere all’Olimpia di essere liberato per fare il titolare o quasi altrove.

Una realtà interessante potrebbe essere la Bertram Yachts Derthona Tortona. I piemontesi non hanno ancora un centro titolare e stanno valutando varie opzioni straniere. Biligha, qualora dovesse lasciare l’EA7 Milano in questo mercato, potrebbe essere un nome interessante, magari non come titolarissimo, ma come ottimo cambio.

Un’altra ipotesi potrebbe essere l’Openjobmetis Varese, che deve proprio trovare un sostituto di Guglielmo Caruso sotto canestro. La differenza è che i varesini non sono certi di giocare la FIBA Champions League, mentre i tortonesi sì, sempre a Casale Monferrato. Perciò probabilmente tra le due opzioni il centro della Nazionale preferirebbe la Bertram Yachts, ma è da vedere anche l’aspetto economico.

Insomma, continuiamo a monitorare la situazione Paul Biligha perché potrebbero esserci delle novità nei prossimi giorni.

