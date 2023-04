Gianni Petrucci: “Perché noi presidenti passiamo sempre per fessi? E su Banchero al Mondiale…”

Il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Fra i temi principali ancora l’impatto di Gianmarco Pozzecco sulla Nazionale e le possibilità di vedere Paolo Banchero ai Mondiali con l’Italbasket. Poi la pace fatta con la Virtus Bologna, tante nozioni di politica dello sport e la possibilità di vedere un grande evento internazionale in Italia nel 2024.

La Nazionale sta vivendo un boom di entusiasmo e popolarità, Pozzecco è il protagonista, mi è dispiaciuto non aver rinnovato Sacchetti ma avevamo bisogno di qualcosa di diverso. Adesso i giocatori vengono in Azzurro con entusiasmo, il Poz non è solo spirito, sa bene come si allena. Non posso promettere la presenza di Banchero al Mondiale ma c’è una speranza. Per noi la World Cup è la porta per le Olimpiadi, sappiamo che ci sono solo due posti ma poi ci sarà Il Preolimpico.