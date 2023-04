Paolo Banchero ritratta sulla Nazionale: “Ora la situazione è cambiata”

Negli ultimi 2 anni, Paolo Banchero ha lanciato diversi messaggi all’Italia, pur non avendovi mai messo piede. L’Italbasket lo attende ormai da mesi, nel 2020 il talento di Seattle avrebbe potuto esordire in azzurro, il che lo avrebbe reso a tutti gli effetti italiano. Il Covid ha però fatto slittare tutto e nel frattempo Banchero è diventato prima chiamata assoluta al Draft 2022 e probabilissimo Rookie of the Year a breve.

Arrivato a questo punto, con una popolarità totalmente nuova, Banchero ha in un certo senso ritrattato quanto detto negli anni scorsi sulla sua volontà di giocare con l’Italia. Le ottime prestazioni in NBA hanno infatti attirato su di lui l’attenzione di Team USA, dopo che proprio la Nazionale statunitense lo aveva sempre scartato nelle squadre giovanili. Queste le sue parole a Kuckleheads, podcast condotto da Quentin Richardson e Darius Miles:

Le mie origini italiane arrivano dal mio bisnonno, io e la mia famiglia non siamo mai stati in Italia. Proverò ad andarci in estate. Quando ero al liceo feci diversi mini-camp con le squadre giovanili di Team USA, ma fui sempre scartato. Così si fece avanti l’Italia, videro che avevo origini italiane e chiesero informazioni ai miei genitori, aiutandomi a prendere il passaporto italiano. Io ero un po’ risentito nei confronti di Team USA. Probabilmente senza il Covid avrei esordito con l’Italia, anche alle Olimpiadi, per me sarebbe stata una grande occasione per disputare i Giochi già a 17-18 anni. Poi però c’è stata la pandemia, sono stato scelto alla #1 al Draft e ora le cose sono molto diverse. Non ho ancora deciso, Grant Hill mi ha contattato per conto di Team USA, prenderò una scelta nei prossimi mesi.

Pozzecco e Trainotti hanno fatto visita a Paolo Banchero a gennaio, passando un paio di giorni insieme a lui per conoscerlo e parlargli del progetto dell’Italbasket.