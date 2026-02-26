gianni petrucci trapani shark

Gianni Petrucci: “Titolo da Trieste o Cremona a Roma? Non posso esprimere giudizi o sentimenti”

Francesco Manzi

Gianni Petrucci ha commentato, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, le voci degli ultimi giorni riguardo il possibile trasferimento del titolo sportivo della Pallacanestro Trieste a una nuova squadra di Roma in ottica NBA Europe. Il presidente federale, che non ha mai nascosto in passato di voler vedere rinascere le grandi piazze italiane, di cui la Capitale è chiaramente capostipite, ha cercato di mantenersi super partes: “Trieste o Cremona per Roma? Da presidente FIP non posso avere un sentimento per una o per l’altra. Il presidente vede le realtà e fa rispettare le regole. Non posso esprimere giudizi né sentimenti”.

Ma Petrucci è anche un fan di NBA Europe: “Sapete perché vedo bene questo progetto? Perché la NBA, oltre ad avere fascino in tutto il mondo, permette alle Nazionali di avere i giocatori a disposizione, adesso il più delle volte non è così. A Torino [in occasione della Coppa Italia, ndr] il presidente FIBA Garbajosa ha detto che NBA Europe è cosa fatta e partirà dal 2027. Ci sono dentro giganti, come si può non essere entusiasti?”.

