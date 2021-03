Joakim Noah dice basta: l’obiettivo è ritirarsi con i Chicago Bulls

Dopo mesi di inattività e anni che ormai non è più ad alti livelli, Joakim Noah ha deciso di annunciare il proprio ritiro dal basket giocato, come riportato da Shams Charania. Il centro francese ufficializzerà presto la sua scelta, ma l’obiettivo sarebbe quello di ritirarsi in maglia Chicago Bulls, firmando un ultimo simbolico contratto come fatto in passato, ad esempio, da Paul Pierce con i Celtics.

La carriera di Noah, 36 anni appena compiuti, si conclude con 13 stagioni in NBA, un titolo di Difensore dell’Anno, due convocazioni all’All Star Game ed esperienze con le maglie di Bulls, Knicks, Grizzlies e Clippers.

13-year NBA center Joakim Noah — a two-time All-Star and former Defensive Player of the Year winner — is effectively retiring from basketball, sources tell @TheAthletic @Stadium.

Plan is for the longtime Chicago star to eventually retire as a Bull.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 1, 2021