Gli Orlando Magic avranno un centro di allenamento futuristico

Gli Orlando Magic hanno presentato il nuovo centro di allenamento che dovrebbe essere inaugurato nella seconda parte del 2022.

La struttura verrà realizzata in collaborazione con AdventHealth, società che gestisce diverse strutture sanitarie negli Stati Uniti e che manterrà i naming rights sul centro. Proprio grazie alla collaborazione con questa azienda nascerà anche un’ala dedicata alla medicina sportiva che sarà aperta al pubblico e controllata direttamente dall’azienda partner dei Magic.

Il nuovo centro coprirà un’area di 12.000 mq, al suo interno sorgeranno due campi da basket e ampi spazi per fitness, preparazione fisica, fisioterapia e idroterapia.

Today, the Magic & AdventHealth are announcing the start of construction of the 130,000-square-foot AdventHealth Training Center in Parramore. It’ll include a sports medicine center for the general public. Below, an architectural rendering of the exterior, courtesy of the Magic. pic.twitter.com/VPj5rx9LZr

Originally planned to open by Sept. 2021, the team now says the building “is slated to open in the second quarter of 2022.” The facility will include two full-length basketball courts, larger strength and conditioning areas and enhanced physical therapy/hydrotherapy areas. pic.twitter.com/Ms6TiYL9MM

— Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) January 25, 2021