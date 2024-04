Howard MOSTRUOSO, il Baskonia fa fuori la Virtus Bologna dall’EuroLega

Baskonia Vitoria 89 – Virtus Bologna 77

(21-22, 20-19, 31-16, 17-20)

Un terzo periodo pazzesco di Markus Howard estromette la Virtus Bologna dall’EuroLega. Dopo un primo tempo in perfetto equilibrio, caratterizzato dagli ottimi avvii di Belinelli e Sedekerskis, l’americano del Baskonia sale letteralmente in cattedra nella terza frazione. Howard, infatti, insacca quattro triple in rapida successione per dare il via al break che porta gli spagnoli sul +10 con un 22-6 di parziale al ritorno dagli spogliatoi. Shengelia prova a tenere in scia le V Nere ma i vari Marinkovic, Costello e ancora Sedekerskis a cavallo delle ultime due frazioni rispondono a Polonara e Mickey, evitando che la Segafredo riesca a riportarsi a contatto. La squadra di Banchi ci prova fino alla fine ma gli avversari sono bravi a ribattere puntualmente, assicurandosi l’ultimo posto per i playoff di EuroLega e l’incrocio con il Real Madrid.

TABELLINI

Baskonia: Howard 28, Raieste, Chiozza, Quereyeta n.e., Sedekerskis 16 (7 rimb), Marinkovic 5, Miller-McIntyre 8 (7 rimb, 8 ass), Diez, Kotsar 4 (5 ass), Rogkavopoulos 9, Theodore n.e., Costello 19 . Coach: Ivanovic.

Virtus: Cordinier 10, Lundberg 10, Belinelli 10, Pajola 1, Dobric, Shengelia 16 (7 rimb), Hackett 13, Mickey 3, Polonara 3, Zizic 4, Dunston, Abass 7. Coach: Banchi

Statistiche complete