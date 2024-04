EuroLega, la griglia Playoff dopo l’eliminazione della Virtus Bologna

Questa sera la stagione europea della Virtus Bologna si è conclusa con la sconfitta nel secondo Play-in in casa del Baskonia. La squadra allenata da Luca Banchi, a causa di un secondo tempo non all’altezza, ha detto addio ai sogni di Playoff e permesso al Baskonia di completare il bracket.

Proprio i baschi con la vittoria di oggi hanno guadagnato l’ottavo seed e affronteranno quindi al primo round il Real Madrid, in un derby spagnolo. Si conoscevano già due accoppiamenti: Barcellona (4) contro Olympiacos (5) e AS Monaco (3) contro Fenerbahçe (6). Ad affrontare il Panathinaikos (2) ci sarà invece il Maccabi Tel-Aviv, che martedì aveva battuto nettamente proprio il Baskonia guadagnandosi subito il pass per i Playoff.

I Playoff di EuroLega prenderanno il via settimana prossima, con Gara-1 che si disputerà martedì e mercoledì, mentre Gara-2 giovedì e venerdì. Le Final Four, in programma a Berlino, si giocheranno il weekend del 24-26 maggio.

The Playoffs picture is complete now after the last game of the Play-In Showdown👀

Only 8 teams left that will fight for the glory🏆#EveryGameMatters pic.twitter.com/vmVcMz840P

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 19, 2024