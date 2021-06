I 12 convocati della Lituania per il Preolimpico

La Lituania ha scelto i 12 giocatori che disputeranno il Preolimpico a Kaunas. Nel torneo casalingo a caccia del biglietto per Tokyo il coach Dainius Adomaitis potrà contare su un roster di grande talento ed esperienza.

Spiccano Valanciunas e Sabonis sotto canestro ma ci sono tanti giocatori con un passato nel nostro campionato come gli ex milanesi Kalnietis, Kuzminskas ma anche l’ex sassarese Bendzius.

Final Lithuania NT roster for the FIBA Qualifying Tournament in Kaunas:

Kalnietis, Jokubaitis, Lekavicius

Grigonis, Giedraitis, Dimsa

Kuzminskas, Butkevicius

Bendzius, Masiulis

Valanciunas, Sabonis.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) June 27, 2021