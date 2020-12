I Clippers si predono il derby di Los Angeles e rovinano la festa dei Lakers

Va ai Clippers il primo derby losangelino della stagione, nella serata in cui i Lakers si godono la consegna degli anelli. La cerimonia deve essere rimasta nella testa dei gialloviola che giocano un primo quarto orrendo, nel corso del quale vanno sotto anche di 22 e chiudono sul 19-39. Arriva nel secondo periodo la reazione ma LeBron e soci non riusciranno mai a mettere la testa avanti, arriva soltanto la parità a quota 75 nel corso della terza frazione, prima della nuova accelerazione dei Clippers.

Squadre apparse ancora in piena fase di rodaggio, come dimostra l’andamento altalenante a livello complessivo ma anche di tanti singoli. In casa Lakers serata senza acuti per LeBron James che chiude a quota 22 ma non riesce mai a imporre il suo dominio sulla partita, così come Davis che si ferma a 18 con due soli liberi tentati, sintomo di poca aggressività nei pressi del ferro. Buone indicazioni dai nuovi arrivi: Schroeder va in odore di tripla doppia (14, 12 rimbalzi e 8 assist), mentre il grande ex Harrell ne firma 17 con 10 rimbalzi. Buona anche la prova di Kuzma con 15 in uscita dalla panchina, da rivedere Marc Gasol, apparso in ritardo di condizione (12 minuti senza segnare).

In casa Clippers il top scorer è George, autore di un pessimo primo tempo ma di una eccellente ripresa che lo fa chiudere a quota 33. 26 punti “silenziosi” per Leonard che però ha bisogno di 18 tiri dal campo, è ottima però la distribuzione dei punti in casa biancorossa con le doppie cifre dei vari Williams, Zubac e Beverley, oltre all’ottimo impatto di Ibaka all’esordio con la nuova maglia (15 punti in 21 minuti).

