Comunicato SHOCK del Panathinaikos: “L’EuroLega ci attacca, abbiamo una storia più lunga di ALCUNI stati”

Comunicato stampa durissimo del Panathinaikos dopo la sconfitta in gara 1 dei playoff di EuroLega.

Il club greco attacca l’arbitraggio che avrebbe favorito il Maccabi Tel-Aviv. Secondo la nota del PAO ci sarebbe un disegno “politico” per favorire la squadra avversaria in virtù dei tragici eventi che stanno coinvolgendo Israele e Palestrina negli ultimi mesi.

Il comunicato parla di un “attacco frontale” che fa seguito alle “stragi” subite quando Bertomeu era CEO di EuroLeague.

Di seguito la traduzione in italiano della nota stampa.

Purtroppo, ancora una volta, arrivato al momento decisivo della stagione in Eurolega e dopo aver compiuto un grande sforzo come Panathinaikos per ritornare ai vertici, siamo stati testimoni di un “attacco frontale” che ci riporta alla mente le “stragi” che abbiamo subito quando c’era Jordi Bertomeu.

Non vogliamo credere che le tragedie che accadono in tutto il mondo e ci addolorano tutti (in Russia, Ucraina, Palestina e Israele) possano influenzare il basket professionistico. Tuttavia, i gravi errori di ieri non ci consentono di pensare diversamente. Lo sport non deve essere utilizzato per lenire le ferite e le situazioni che i popoli stanno vivendo ed è un dato di fatto che il basket dovrebbe sempre rimanere estraneo a tutto ciò. Il Panathinaikos ha dimostrato, non solo quest’anno ma anche storicamente, quanto ami il basket e lavori per far crescere questa disciplina. Ha anche dimostrato che, quando ci si prende gioco del sudore dei suoi atleti, delle emozioni dei suoi milioni di tifosi, dei soldi che investe e degli sforzi enormi che compie, è in grado di alzarsi in piedi, sbattere i pugni sul tavolo e combattere fino alla fine per far valere le proprie ragioni, a prescindere dalle conseguenze. Il Panathinaikos ha 116 anni di storia, forse più di alcuni stati. Mostrate finalmente il rispetto dovuto e smettete di sottovalutare il prodotto.