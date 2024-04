Italbasket, ma che SFORTUNA! Anche Spagnolo va KO, niente Pre-Olimpico

Aggiornando lo status del giocatore dell’Italbasket, Matteo Spagnolo, e dello sloveno Ziga Samar, l’ALBA Berlino ha informato sullo stato di salute delle giovani guardie. I contrattempi rendono entrambi i giocatori quantomeno in discussione per rappresentare potenzialmente la nazionale maggiore dei rispettivi paesi in vista dei tornei di qualificazione olimpica. Entrambi sono alla loro prima stagione nella Turkish Airlines EuroLeague.

Spagnolo, 21 anni, è stato escluso per il resto dell’edizione 2023-24 della easyCredit BBL tedesca. Inizialmente avrebbe dovuto saltare diverse settimane a causa di un infortunio al piede sinistro, ma il dolore persistente ha portato alla decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico. Secondo l’ALBA, il suo periodo di inattività dovrebbe essere compreso tra i 3 e i 4 mesi. È da escludere così la sua presenza al torneo Pre-Olimpico di San Juan de Puerto Rico. Ricordiamo anche che molto probabilmente anche l’altro italiano in forza all’ALBA Berlino, Gabriele Procida, non vestirà la casacca dell’Italbasket a causa di un infortunio con i tedeschi.

Saisonaus für Matteo Spagnolo, längerer Ausfall von Žiga Samar! ❌ Aufgrund einer Reizung des linken Mittelfußknochens musste Matteo operiert werden. Bei Žiga wurde eine Schädigung der linken Achillessehne festgestellt, die ihn nun zu einer Pause zwingt.https://t.co/LBZkTdSKBt pic.twitter.com/zyWzFDT3lr — ALBA BERLIN (@albaberlin) April 26, 2024

Vi anticipiamo che domani pubblicheremo un articolo su quelli che secondo noi sono i giocatori che Pozzecco dovrebbe convocare con l’Italbasket per il Pre-Olimpico e tra questi non ci sarà naturalmente Matteo Spagnolo, purtroppo.

