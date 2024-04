Matej Boltauzer, arbitro di EuroLega, fermato dalla polizia serba per FURTO

Matej Boltauzer, famoso arbitro di basket sloveno, si è trovato al centro di uno scandalo. Secondo le conoscenze esclusive della Republika, l’arbitro che arbitra in EuroLega e ABA League è stato colto in flagrante per furto!

Gospodine Boltauzer to što kradete na terenu ne znači da to znanje treba da prenesete i koristite. Čovića pušta DB snimke. Nek se i ostali lopovi spreme… #kkcz pic.twitter.com/xRD2WqbXwc — Dragi Kenta (@adammarkus20) April 26, 2024

Dopo aver arbitrato la partita di EuroLega tra Partizan e Monaco del 5 dicembre dello scorso anno, nel dodicesimo turno di Euroleague, Boltauzer ha osato rubare un profumo Tom Ford del valore di 221 euro all’aeroporto Nikola Tesla, come se fosse un comune ladro e non un arbitro internazionale che dovrebbe prendersi cura della giustizia, se non della sua reputazione. Sfortunatamente per lui, il negozio da cui ha cercato di prendere il profumo era ben protetto. La polizia dell’aeroporto lo ha colto sul fatto e lo ha immediatamente preso in custodia.

Boltauzer si è reso conto che non aveva nessun posto dove andare. Perciò decise per l’opzione più indolore per lui: confessò il crimine e fece un patteggiamento per alleviare la sua condanna. Alla fine Boltauzer ha pagato una multa di circa 250€. In questo modo ha cercato di coprire lo scandalo creato per non incidere sulla sua reputazione e per poter continuare a svolgere il suo lavoro come se nulla fosse accaduto.

