I Dallas Mavericks stanno preparando lo sbarco in Europa

I Dallas Mavericks dovrebbero giocare in Europa appena la pandemia da Coronavirus lo permetterà. A rivelarlo è stato direttamente il proprietario Mark Cuban che ha parlato di amichevoli da svolgere nel Vecchio Continente, svelando anche alcuni dettagli organizzativi.

Si tratterebbe di due partite di pre-season, una da giocare contro il Real Madrid (presumibilmente in Spagna) e l’altra in Slovenia, come tributo a Luka Doncic, con tutta probabilità con un’altra squadra NBA.

Fonte: Sportando

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.