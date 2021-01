Shaq e Barkley da una parte, LeBron e Durant dall’altra: scoppia la polemica

Nei giorni scorsi hanno fatto molto discutere le dure critiche di Shaquille O’Neal e Charles Barkley nei confronti di Donovan Mitchell, nonostante le prestazioni eccellenti dell’esterno degli Utah Jazz.

Sulla questione sono intervenuti, via social, sia LeBron James sia Kevin Durant. LeBron ha scritto: “C’è differenza fra le critiche costruttive e questo odio sottile, io ho provato entrambe le cose sulla mia pelle ma sono stati di più gli haters“. Molto più diretto e ironico KD: “Questi vecchietti dovrebbero iniziare a godersi la pensione, i ragazzi hanno allenatori che lavorano con loro ogni giorno”.

Bron and KD spoke some real truth on @CuffsTheLegend IG post from earlier pic.twitter.com/DSrug4QdZX

Durant poi ha attaccato nuovamente lo stesso Barkley, rivolgendosi lo stesso a lui. Il giocatore dei Nets ha commentato un post nel quale vengono riportate le parole dell’ex Suns sui vaccini per il Covid-19 che secondo lui dovrebbero andare prima ai giocatori NBA, in virtù delle elevate tasse che pagano. Anche qui l’ex OKC e Golden State è stato molto diretto: “Non capisco perché si chieda ancora l’opinione di questo idiota“.

Kevin Durant on Charles Barkley: “I don’t know why they still ask for this idiots opinion.” 👀

Yikes. pic.twitter.com/5WRUklQOur

