I Dallas Mavericks vogliono cedere Kristaps Porzingis

L’avvio di stagione al di sotto delle aspettative sembra aver portato a una decisione drastica in casa Dallas Mavericks: la cessione di Kristaps Porzingis.

La franchigia del Texas sembra aver deciso di privarsi del lungo lettone, nel tentativo di affiancare a Luka Doncic un giocatore più affidabile dal punto di vista fisico, visti i continui infortuni che hanno afflitto Porzingis negli ultimi anni.

Per ora si tratterebbe solamente di riflessioni ma in ogni caso non sarà facile passare all’azione. Di sicuro gli estimatori non mancano al lettone ma bisognerà vedere quanti vorranno davvero accollarsi un contratto da 29 milioni di dollari, a salire fino ai 36 della stagione 2023-24, per un giocatore che ha già saltato tantissime partite nella sua carriera.

