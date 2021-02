Una pessima ultima frazione impedisce alla Stella Rossa il colpaccio esterno contro lo Zalgiris

ZALGIRIS KAUNAS – CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE 75-62

(22-26/18-18/20-14/15-4)

Lo Zalgiris Kaunas fa un balzo avanti in classifica nel recupero contro la Stella Rossa di Belgrado. I lituani infatti vincono in “semi rimonta” dopo aver lottato per 30 minuti filati. Fatale l’ultimo quarto per i serbi, ancora a digiuno a febbraio e vincitori in una sola occasione in questo 2021.

Gara subito molto attiva su entrambi i fronti. Hayes da una parte, Loyd dall’altra, le due squadre fanno a spallate per la prima fetta di gara. Entrambe non riescono ad imporsi, nonostante qualche picco di due possessi toccato. Sorride solo la compagine ospite, che con Loyd e Simonovic in doppia cifra fa la voce grossa (22-26). L’ala serba continua a martellare, mentre i compagni crescono da tre: dopo tre minuti è +13 Stella Rossa. Lauvergne interrompe e innesca a sua volta i compagni dall’arco, specie l’ispirato Hayes e un fin lì spento Grigonis. Il lituano infatti ritrova luce in quel momento, trova 7 punti e pesca il pessimo momento avversario, che si fa presto sopraffare da Rubit e soci. Pari e patta la frazione, e ancora +4 serbo (40-44).

Uskokovic e Lazic riprendono da dove avevano lasciato, ma stavolta i padroni di casa hanno la loro stella in più, Grigonis, che segna per il pareggio e il primo vero sorpasso lituano. Dobric e Loyd provano ancora a rimettere le cose in ordine, ma la lucidità sembra mancare alla Stella Rossa; diversa situazione tra i biancoverdi, che invece approfittano del duo Lekavicius-Lauvergne per mettere il muso avanti per la prima volta (60-58). Nell’ultima e decisiva frazione c’è solo una squadra in campo: i padroni di casa dominano in lungo e largo, chiudendo la questione recupero con due break: il primo di 8-0 , il secondo da 5-0. Loyd e Davidovac sono gli unici a referto, in una situazione di poca lucidità per entrambe le squadre (19 punti totali). (75-62).

ZALGIRIS KAUNAS: Grigonis 17 – Hayes 16 – Rubit 15

CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE: Loyd 16 – Simonovic 16 – Uskokovic 9

