I Dogecoin, la criptovaluta che accomuna Elon Musk e i Dallas Mavericks

Negli ultimi anni le cosiddette criptovalute stanno acquistando sempre più valore e di conseguenza notorietà, arrivando ad essere conosciute e utilizzate anche da persone non particolarmente esperte di finanza.

I Bitcoin sono sicuramente la criptomoneta più nota ma negli ultimi tempi anche i Dogecoin stanno arrivando agli onori della cronaca. Nel 2019 i Dallas Mavericks sono stati il primo club sportivo al mondo a consentire di utilizzarli sul proprio sito ufficiale per l’acquisto del merchandising ufficiale.

Poche ore fa il proprietario della franchigia, Mark Cuban, ha svelato che i Mavs hanno superato la soglia delle 20mila transazioni in Dogecoin, diventando il mercato più grande del mondo in questo ambito. La speranza di Cuban è che continuando su questa strada la criptovaluta arrivi al valore di un dollaro.

The @dallasmavs have done more than 20,000 #Dogecoin in transactions, making us the LARGEST #DOGECOIN MERCHANT IN THE WORLD ! We thank all of you and can only say that if we sell another 6,556,000,000 #DOGECOIN worth of Mavs merch, #dogecoin will DEFINITELY HIT $1 !!!🚀🚀🚀

— Mark Cuban (@mcuban) March 6, 2021