I Lakers già in trincea: serie di appelli a LeBron James per farlo continuare a giocare

La notizia di un possibile ritiro di LeBron James ha gettato nello sconforto tutti i tifosi dei Los Angeles Lakers, specialmente dopo la sconfitta 4-0 con i Denver Nuggets nella finale della Western Conference.

A sperare in uno prosieguo della carriera del Re sono anche membri interni alla franchigia gialloviola, dirigenti e giocatori su tutti. Il general manager Rob Pelinka, infatti, si è affrettato a commentare: “Ha dato tantissimo al gioco rispetto a chiunque altro, ha tutto il diritto di decidere se si sente di dare ancora qualcosa oppure smettere. Noi gli daremo tutto il tempo per pensarci ma ovviamente speriamo che continui a giocare”.

D’Angelo Russell ha aggiunto che “sarebbe assurdo non vederlo più in campo, ha ancora tantissimo da dare”. Più approfondita l’analisi di Troy Brown: “Capisco che giocare a certi livelli alla sua età sia logorante a livello fisico e mentale perciò non giudico i suoi dubbi. Io però sono ottimista perché so quanto ami il basket”.

L’impressione comunque è che siano solo i primi appelli che arriveranno nelle prossime settimane per convincere LeBron James a non ritirarsi.