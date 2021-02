I Lakers puntano a incassare una cifra spaventosa dal nuovo sponsor di maglia

Dal 2017 sulle divise delle squadre NBA sono comparsi per la prima volta gli sponsor, pur senza loghi estremamente visibili come avviene in molti altri sport o nel basket europeo.

Le partnership, infatti, si traducono in “patch” che vengono applicate sulle maglie da gioco, la maggior parte delle volte all’altezza nel petto e in posizione laterale. I Los Angeles Lakers hanno stretto un accordo commerciale (in scadenza fine stagione) con Wish, gigante dell’e-commerce, che versa una cifra compresa fra 12 e 14 milioni di dollari per avere il proprio marchio sulle divise di LeBron James e compagni.

🗺 SPORTFIVE teams up with the @Lakers to take them around the world.

The 17-time NBA Champion will lean on the agency’s international expertise to identify and secure partnerships for their jersey patch and in new global markets. pic.twitter.com/FdcMteX8IG

— SPORTFIVE (@sportfiveagency) February 17, 2021