L’iniziativa di Larry Nance Jr per le attività commerciali di Cleveland

Larry Nance Jr è un “figlio dell’Ohio”, essendo nato e cresciuto ad Akron, nei pressi di Cleveland, dove è tornato a giocare nel 2018 con la maglia dei Cavaliers.

Il giocatore dei Cavs ha ideato una lodevole iniziativa per supportare concretamente le piccole attività commerciali del suo territorio. Nance ha permesso a chiunque volesse farsi pubblicità di inviargli una maglia che rappresenta il proprio business e lui ne sta indossando una diversa prima di ogni partita, facendosi fotografare e taggando i diretti interessati, garantendo loro pubblicità gratuita. Oltre a questo l’ala sta mettendo all’asta ogni divisa utilizzata, autografandola, per poi devolvere il ricavato allo “sponsor” di quella serata.

In occasione della gara con i Clippers è riuscito anche a coinvolgere il padre, stella dei Cavaliers fra il 1988 e il 1994, facendo autografare a lui la maglia. Una iniziativa sicuramente degna di nota per Larry Nance Jr, il quale mette a disposizione gratuitamente i suoi canali social che ormai rappresentano una potenziale fonte di ulteriori introiti per i giocatori NBA.

Special jersey for tonight’s auction.. although it may not be game worn.. I know a guy that can get him to sign and personalize it 👀 #ItBetterNotSellForHigherThanMine pic.twitter.com/ezWAJlCEsI

— Larry Nance Jr (@Larrydn22) February 15, 2021