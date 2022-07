I migliori free agent NBA ancora sul mercato

Restano ancora diversi giocatori NBA senza contratto nonostante un avvio di free agency scoppiettante. Fra di essi spiccano James Harden e DeAndre Ayton ma anche Miles Bridges e Collin Sexton sono pezzi pregiati ancora in attesa di collocazione.

Oltre a loro una serie di role player, prevalentemente veterani, utili per completare i vari roster, specialmente in squadre dove potranno essere impiegati per pochi minuti, durante i quali far valere la loro esperienza. Alla ricerca

1 James Harden / SG / Philadelphia

2021/22 stats: 22.0 ppg, 7.7 rpg, 10.3 apg, 1.3 spg, 41.0 FG%, 33.0 3P%)

2 Deandre Ayton / C / Phoenix (Restricted)

2021/22 stats: 17.2 ppg, 10.2 rpg, 1.4 apg, 0.7 bpg, 63.4 FG%, 36.8 3P%

3 Miles Bridges / PF / Charlotte (Restricted)

2021/22 stats: 20.2 ppg, 7.0 rpg, 3.8 apg, 0.9 spg, 49.1 FG%, 33.1 3P%

4 Collin Sexton / SG / Cleveland (Restricted)

2021/22 stats: 16.0 ppg, 3.3 rpg, 2.1 apg, 0.9 bpg, 45.0 FG%, 24.4 3P%

5 Montrezl Harrell / C / Charlotte

2021/22 stats: 13.1 ppg, 6.1 rpg, 2.0 apg, 0.6 bpg, 64.5 FG%, 23.5 3P%

6 Dennis Schroeder / PG / Houston

2021/22 stats: 13.5 ppg, 3.3 rpg, 4.6 apg, 0.1 bpg, 43.1 FG%, 34.4 3P%

7 Thomas Bryant / C / Washington

2021/22 stats: 7.4 ppg, 4.0 rpg, 0.9 apg, 0.8 bpg, 52.0 FG%, 28.6 3P%

8 Caleb Martin / SF / Miami (Restricted)

2021/22 stats: 9.2 ppg, 3.8 rpg, 1.1 apg, 1.0 spg, 50.7 FG%, 41.3 3P%

9 LaMarcus Aldridge / C / Brooklyn

2021/22 stats: 12.9 ppg, 5.5 rpg, 0.9 apg, 1.0 bpg, 55.0 FG%, 30.4 3P%

10 Carmelo Anthony / PF / LA Lakers

2021/22 stats: 13.3 ppg, 4.2 rpg, 1.0 apg, 0.8 bpg, 44.1 FG%, 37.5 3P%

11 Hassan Whiteside / C / Utah

2021/22 stats: 8.2 ppg, 7.6 rpg, 0.4 apg, 1.6 bpg, 65.2 FG%

12 Jordan Nwora / SF / Milwaukee (Restricted)

2021/22 stats: 7.9 ppg, 3.6 rpg, 1.0 apg, 40.3 FG%, 34.8 3PT%

13 Markieff Morris / PF / Miami

2021/22 stats: 7.6 ppg, 2.6 rpg, 1.4 apg, 47.4 FG%, 33.3 3PT%

14 Ben McLemore / SG / Portland

2021/22 stats: 10.2 ppg, 1.6 rpg, 0.9 apg, 40.1 FG%, 36.2 3PT%

15 Frank Jackson / PG / Detroit

2021/22 stats: 10.6 ppg, 1.6 rpg, 1.0 apg, 40.2 FG%, 30.8 3PT%

16 Facundo Campazzo / PG / Denver (Restricted)

2021/22 stats: 5.1 ppg, 1.8 rpg, 3.4 apg, 36.1 FG%, 30.1 3PT%

17 DJ Augustin / PG / LA Lakers

2021/22 stats: 5.3 ppg, 1.2 rpg, 1.9 apg, 42.3 FG%, 41.5 3PT%

18 Austin Rivers / SG / Denver

2021/22 stats: 6.0 ppg, 1.7 rpg, 1.3 apg, 41.7 FG%, 34.2 3PT%

19 Eric Paschall / PF / Utah

2021/22 stats: 5.8 ppg, 1.8 rpg, 0.6 apg, 48.5 FG%, 37.9 3PT%

20 Blake Griffin / PF / Brooklyn

2021/22 stats: 6.4 ppg, 4.1 rpg, 1.9 apg, 42.5 FG%, 26.2 3PT%

21 Andre Iguodala / SF / Golden State

2021/22 stats: 4.0 ppg, 3.2 rpg, 3.7 apg, 38.0 FG%, 23.0 3PT%

22 TJ Warren / SF / Indiana

Non gioca da Dicembre 2020

23 DeMarcus Cousins / C / Denver

2021/22 stats: 9.0 ppg, 5.6 rpg, 1.5 apg, 46.0 FG%, 30.3 3PT%

24 Rajon Rondo / PG / Cleveland

2021/22 stats: 4.8 ppg, 2.8 rpg, 4.4 apg, 38.6 FG%, 35.2 3PT%

25 Wayne Ellington / SG / LA Lakers

2021/22 stats: 6.7 ppg, 1.8 rpg, 0.7 apg, 41.4 FG%, 38.9 3PT%

26 Isaiah Thomas / PG / Charlotte

2021/22 stats: 8.4 ppg, 1.3 rpg, 1.5 apg, 40.1 FG%, 33.7 3PT%

27 Jeremy Lamb / SG / Sacramento

2021/22 stats: 7.3 ppg, 2.8 rpg, 1.4 apg, 38.3 FG%, 32.4 3PT%

28 Kent Bazemore / SF / LA Lakers

2021/22 stats: 3.4 ppg, 1.8 rpg, 0.9 apg, 32.4 FG%, 36.3 3PT%

29 Tristan Thompson / C / Chicago

2021/22 stats: 6.0 ppg, 5.1 rpg, 0.6 apg, 52.8 FG%, 33.3 3PT%

30 Lou Williams / SG / Atlanta

2021/22 stats: 6.3 ppg, 1.6 rpg, 1.9 apg, 39.1 FG%, 36.3 3PT%

31 Kessler Edwards / SF / Brooklyn

2021/22 stats: 5.9 ppg, 3.6 rpg, 0.6 spg, 41.2 FG%, 35.3 3PT%

32 Avery Bradley / SG / LA Lakers

2021/22 stats: 6.4 ppg, 2.2 rpg, 0.9 spg, 42.3 FG%, 39.0 3PT%

33 Dwight Howard / C / LA Lakers

2021/22 stats: 6.2 ppg, 5.9 rpg, 0.6 bpg, 61.2 FG%, 53.3 3PT%

34 Gorgui Dieng / C / Atlanta

2021/22 stats: 3.5 ppg, 2.8 rpg, 0.8 apg, 47.3 FG%, 42.6 3PT%

35 Lance Stephenson / SG / Indiana

2021/22 stats: 8.3 ppg, 2.8 rpg, 3.6 apg, 45.5 FG%, 30.0 3PT%

36 Paul Millsap / PF / Philadelphia

2021/22 stats: 3.5 ppg, 3.5 rpg, 0.9 apg, 39.1 FG%, 22.9 3PT%

37 Yuta Watanabe / SF / Toronto (Restricted)

2021/22 stats: 4.3 ppg, 2.4 rpg, 0.6 apg, 40.6 FG%, 34.2 3PT%

38 Timothé Luwawu-Cabarrot / SG / Atlanta

2021/22 stats: 4.4 ppg, 1.6 rpg, 0.8 apg, 39.8 FG%, 36.1 3PT%

39 Josh Jackson / SF / Sacramento

2021/22 stats: 6.4 ppg, 2.8 rpg, 1.1 apg, 40.0 FG%, 25.4 3PT%

40 Jaylen Hoard / SF / Oklahoma City

2021/22 stats: 14.7 ppg, 12.0 rpg, 2.4 apg, 48.9 FG%, 36.0 3PT%