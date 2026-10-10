I New York Knicks annunciano lo stop a tutte le trattative di rinnovo: “Concentrati sulla stagione”

I New York Knicks hanno preso una decisione probabilmente unica, a poche settimane dall’inizio della stagione regolare NBA. Hanno annunciato che non tratteranno i rinnovi dei contratti dei giocatori in questi mesi, per concentrare tutte le loro energie sulla stagione che sta per iniziare che li vedrà scendere in campo da campioni in carica.

“Come organizzazione, il nostro focus è solo sul preparare la stagione che sta per iniziare e dare ai nostri tifosi un altro anno di cui essere fieri. Come risultato, non negozieremo estensioni contrattuali fino a stagione inoltrata e rimarremo concentrati solo nella preparazione dell’inizio di stagione” ha dichiarato un portavoce dei Knicks.

Una presa di posizione forte che sicuramente non farà particolarmente piacere a Karl-Anthony Towns, che nelle scorse settimane si aspettava un’offerta di rinnovo al massimo salariale che non è arrivata. Non solo lui, comunque: anche Josh Hart attende di prolungare il contratto in scadenza nell’estate 2028 (ma la stagione 2027-28 sarà una Team Option che i Knicks dovranno sfruttare tra un anno, se lo vorranno). La situazione di KAT è diversa: ha una Player Option per il 2027-28 da 61 milioni di dollari, ma ci si aspettava che dopo una super stagione come la scorsa New York volesse blindarlo più a lungo.